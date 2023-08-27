Гвардиола быстрее среди всех тренеров одержал 200 побед в АПЛ

Сегодня, 27 августа, «Манчестер Сити» в гостях обыграл «Шеффилд» в матче 3-го тура АПЛ — 3:1. Для главного тренера «горожан» Хосепа Гвардиолы эта победа стала 200-й в чемпионате Англии.

Испанец одержал эти победы быстрее всех в истории турнира. Для 200 побед ему хватило 269 матчей. До него рекордом владел сэр Алекс Фергюсон, который свои первые 200 побед в АПЛ одержал в 322 матчах.