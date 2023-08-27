Гвардиола быстрее среди всех тренеров одержал 200 побед в АПЛ
Сегодня, 27 августа, «Манчестер Сити» в гостях обыграл «Шеффилд» в матче 3-го тура АПЛ — 3:1. Для главного тренера «горожан» Хосепа Гвардиолы эта победа стала 200-й в чемпионате Англии.
Испанец одержал эти победы быстрее всех в истории турнира. Для 200 побед ему хватило 269 матчей. До него рекордом владел сэр Алекс Фергюсон, который свои первые 200 побед в АПЛ одержал в 322 матчах.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ман. Сити
|3
|3
|0
|0
|6-1
|9
|
2
|Тоттенхэм
|3
|2
|1
|0
|6-2
|7
|
3
|Арсенал
|3
|2
|1
|0
|5-3
|7
|
4
|Вест Хэм
|3
|2
|1
|0
|7-3
|7
|
5
|Астон Вилла
|3
|2
|0
|1
|8-6
|6
|
6
|Брайтон
|3
|2
|0
|1
|9-5
|6
|
7
|МЮ
|3
|2
|0
|1
|4-4
|6
|
8
|Брентфорд
|3
|1
|2
|0
|6-3
|5
|
9
|Ливерпуль
|2
|1
|1
|0
|4-2
|4
|
10
|Челси
|3
|1
|1
|1
|5-4
|4
|
11
|Фулхэм
|3
|1
|1
|1
|3-5
|4
|
12
|Кр. Пэлас
|3
|1
|1
|1
|2-2
|4
|
13
|Ньюкасл
|2
|1
|0
|1
|5-2
|3
|
14
|Нот. Форест
|3
|1
|0
|2
|5-6
|3
|
15
|Вулверхэмптон
|3
|1
|0
|2
|2-5
|3
|
16
|Борнмут
|3
|0
|1
|2
|2-6
|1
|
17
|Лутон Таун
|2
|0
|0
|2
|1-7
|0
|
18
|Эвертон
|3
|0
|0
|3
|0-6
|0
|
19
|Шеффилд Юн.
|3
|0
|0
|3
|2-5
|0
|
20
|Бернли
|2
|0
|0
|2
|1-6
|0
Результаты / календарь
1 тур
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26 тур
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28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|25.08
|22:00
|
Челси – Лутон Таун
|3 : 0
|26.08
|14:30
|
Борнмут – Тоттенхэм
|0 : 2
|26.08
|17:00
|
Арсенал – Фулхэм
|2 : 2
|26.08
|17:00
|
Брентфорд – Кр. Пэлас
|1 : 1
|26.08
|17:00
|
Эвертон – Вулверхэмптон
|0 : 1
|26.08
|17:00
|
МЮ – Нот. Форест
|3 : 2
|26.08
|19:30
|
Брайтон – Вест Хэм
|1 : 3
|27.08
|16:00
|
Бернли – Астон Вилла
|1 : 3
|27.08
|16:00
|
Шеффилд Юн. – Ман. Сити
|1 : 2
|27.08
|18:30
|
Ньюкасл – Ливерпуль
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Тайво Авонийи
Ноттингем Форест
|3
|
|
Солли Марч
Брайтон
|3
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|3
|П
|
|
Джеймс Уорд-Проуз
Вест Хэм Юнайтед
|2
|
|
Хулио Энкисо
Брайтон
|2
|
|
Джордан Айю
Кристал Пэлас
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Алексис Макаллистер
Ливерпуль
|2
|1
|1
|
|
Анасс Зарури
Бернли
|1
|1
|0
|
|
Джо Уорралл
Ноттингем Форест
|3
|1
|0
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