Фоуден стал самым молодым трехкратным чемпионом АПЛ в истории

Полузащитник «Манчестер Сити» Фил Фоуден в третий раз стал чемпионом Англии вместе с командой. Благодаря этому он установил новое достижение.

20-летний англичанин стал самым молодым игроком, которому удалось стать трехкратным чемпионом премьер-лиги. Для него это десятый трофей с командой. Также он выиграл Кубок Англии, дважды завоевал Суперкубок страны и четырежды — Кубок лиги.