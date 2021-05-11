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Фоуден стал самым молодым трехкратным чемпионом АПЛ в истории

23:17
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Полузащитник «Манчестер Сити» Фил Фоуден в третий раз стал чемпионом Англии вместе с командой. Благодаря этому он установил новое достижение.

20-летний англичанин стал самым молодым игроком, которому удалось стать трехкратным чемпионом премьер-лиги. Для него это десятый трофей с командой. Также он выиграл Кубок Англии, дважды завоевал Суперкубок страны и четырежды — Кубок лиги.

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