Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился эмоциями от досрочной победы в чемпионате Англии.

«Это был сезон и чемпионский титул не похожий ни на один другой. Это был самый сложный титул. Мы всегда будем помнить этот сезон. Я очень горжусь, что являюсь тренером этих игроков. Они такие особенные.

Пройти через этот сезон, со всеми ограничениями и трудностями, с которыми мы столкнулись, и показать стабильность, которая у нас была, — это прекрасно", — цитирует Гвардиолу BBC.

50-летний Гвардиола выиграл 31-й титул в своей карьере, 10 из которых он завоевал вместе с английским клубом. По количеству трофеев он уступает только экс-тренеру «Зенита» Мирче Луческу (33) и легенде «Манчестер Юнайтед» сэру Алексу Фергюсону (49).