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«Челси» и «Тоттенхэм» поздравили «Манчестер Сити» с чемпионством

23:26
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«Челси» и «Тоттенхэм» опубликовали в Twitter поздравления «Манчестер Сити» с победой в чемпионате Англии.

«Поздравляем, «Манчестер Сити», — говорится в сообщении «шпор».

«Поздравляем «Манчестер Сити», достойный чемпион премьер-лиги-2020/21», — написала пресс-служба «Челси».

«Спасибо! Увидимся 29-го», — ответили в «Сити».

29 мая «Манчестер Сити» и «Челси» сыграют в финале Лиги чемпионов.

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