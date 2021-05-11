«Челси» и «Тоттенхэм» поздравили «Манчестер Сити» с чемпионством
23:26
«Челси» и «Тоттенхэм» опубликовали в Twitter поздравления «Манчестер Сити» с победой в чемпионате Англии.
«Поздравляем, «Манчестер Сити», — говорится в сообщении «шпор».
Congratulations, @ManCity ?— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) May 11, 2021
«Поздравляем «Манчестер Сити», достойный чемпион премьер-лиги-2020/21», — написала пресс-служба «Челси».
Congratulations @ManCity, worthy 2020/21 @PremierLeague winners. ?— Chelsea FC (@ChelseaFC) May 11, 2021
«Спасибо! Увидимся 29-го», — ответили в «Сити».
Thank you! ?— Manchester City (@ManCity) May 11, 2021
See you on the 29th! ?
29 мая «Манчестер Сити» и «Челси» сыграют в финале Лиги чемпионов.
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