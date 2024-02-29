Рэшфорд — о критике: «Если вы меня поддерживаете — хорошо. Если сомневаетесь во мне — еще лучше»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд отреагировал на критику своей игры в текущем сезоне.

«Если честно, какая-то часть меня не возражает, когда люди сомневаются во мне. Когда все говорят мне, что любят меня, я начинаю что-то подозревать. Я знаю, как устроен мир. Если вы поддерживате меня — хорошо. Если вы сомневаетесь во мне — еще лучше», — приводит слова Рэшфорда The Player's Tribune.

В нынешнем сезоне 26-летний англичанин провел 32 матча за манкунианцев во всех турнирах, забил пять мячей и отдал шесть голевых передач.