Оби Микель: «Я склоняю Осимхена к переходу в «Челси»

Бывший полузащитник «Челси» Джон Оби Микель рассказал о том, что он пытается убедить форварда «Наполи» Виктора Осимхена в лондонский клуб.

«Мне кажется, что между «Челси» и Осимхеном есть взаимный интерес. Я склоняю Виктора к переходу. Я надеюсь на то, что он состоится, потому что этот переход многое даст клубу», — приводит слова Оби Микеля Goal.

В нынешнем сезоне 25-летний Осимхен сыграл 21 матч, в которых забил 13 мячей и отдал 4 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 110 миллионов евро. Контракт нападающего с «Наполи» рассчитан до конца июня 2026 года.

После 25 туров чемпионата Англии «Челси» находится находится на 11-м месте, набрав 35 очков.