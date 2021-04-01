Батшуайи заявил, что чувствует недоверие к себе в «Кристал Пэлас»

Нападающий сборной Бельгии и «Кристал Пэлас» Миши Батшуайи заявил, что не чувствует доверия к себе в клубе.

«Вызов в сборную для меня всегда как глоток свежего воздуха. В клубе мне тяжело. В сборной все совсем наоборот. Тут я чувствую огромное доверие со стороны тренера, которого я не получаю в «Кристал Пэлас». Мы с главным тренером сборной, Роберто Мартинесом, постоянно находимся на связи, даже когда я уезжаю в клуб. Я выкладываюсь на 200 процентов, чтобы не разочаровать его», — приводит Goal слова Батшуайи.

В сезоне-2020/21 Батшуайи провел 18 матчей за «Кристал Пэлас», 9 раз появившись в стартовом составе. На его счету 1 гол и 2 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 27-летнего бельгийца в 10 миллионов евро.