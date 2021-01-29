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Форвард «Лестера» может перейти в «Байер» в ближайшие сутки

11:37
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Нападающий «Лестера» Демарэй Грэй близок к переходу в «Байер», сообщает Sky Sports.

По информации источника, трансфер 24-летнего англичанина может состояться в ближайшие 24 часа. Сообщается, что игрок уже согласовал условия контракта с клубом из Леверкузена.

В сезоне-2020/21 Грэй провел за «Лестер» 2 матча и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 12 миллионов евро.

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