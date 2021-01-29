Артета допустил, что аренда Эдегора может быть продлена
10:44
Главный тренер «Арсенала» Микель Артета допустил, что полузащитник «Реала» Мартин Эдегор может провести в составе «канониров» более полугода.
«Мы можем попробовать продлить аренду Мартина, но главное — как он адаптируется к Англии и какую пользу будет приносить команде. К тому же, он — футболист «Реала», важно, что думает он сам и его клуб», — цитирует Yahoo! Sport Артету.
Эдегор перешел в «Арсенал» 27 января. Лондонский клуб арендовал 22-летнего норвежца до конца сезона-2020/21 без права выкупа.
Дополнительная информация:
https://uk.sports.yahoo.com/news/arsenal-may-look-extend-odegaard-035307715.html
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