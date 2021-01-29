Тиагу Силва рассказал о желании вернуться в Бразилию
11:48
Защитник «Челси» Тиагу Силва рассказал о своем желании вернуться в чемпионат Бразилии.
«У меня есть мечта вернуться в Бразилию и еще раз выступить в футболке «Флуминенсе», все знают об этом. Пока оставляю это дело на потом. Это тяжелое решение, но я чувствую привязанность к родному клубу и хочу вновь попробовать выиграть Кубок Либертадорес с ним», — цитирует Tribal Football Силву.
Силва — воспитанник «Флуминенсе». Он выступал за основную команду с 2006 по 2009 год, в 2007 году становился чемпионом Бразилии.
Дополнительная информация:
https://www.tribalfootball.com/articles/chelsea-defender-thiago-silva-reaffirms-fluminense-ambitions-4357033
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