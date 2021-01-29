Тиагу Силва рассказал о желании вернуться в Бразилию

Защитник «Челси» Тиагу Силва рассказал о своем желании вернуться в чемпионат Бразилии.

«У меня есть мечта вернуться в Бразилию и еще раз выступить в футболке «Флуминенсе», все знают об этом. Пока оставляю это дело на потом. Это тяжелое решение, но я чувствую привязанность к родному клубу и хочу вновь попробовать выиграть Кубок Либертадорес с ним», — цитирует Tribal Football Силву.

Силва — воспитанник «Флуминенсе». Он выступал за основную команду с 2006 по 2009 год, в 2007 году становился чемпионом Бразилии.