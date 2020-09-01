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Форвард «Борнмута» может присоединиться к «Тоттенхэму»

08:28
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Нападающий «Борнмута» Джошуа Кинг может продолжить карьеру в «Тоттенхэме», сообщает talkSPORT.

По информации источника, лондонский клуб рассматривает 28-летнего норвежца в качестве запасного форварда на случай травмы Харри Кейна. Сообщается, что «шпоры» также интересуются другим нападающим «Борнмута», Каллумом Уилсоном.

В сезоне-2019/20 Кинг провел за «Борнмут» 27 матчей, на его счету 6 голов и 4 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 16 миллионов евро.

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