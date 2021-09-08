ФИФА отстранила восьмерых бразильцев из АПЛ до 14 сентября

ФИФА отстранила восьмерых бразильских футболистов из чемпионата Англии до 14 сентября, сообщает BBC. Причина — клубы отказались отпускать игроков в национальную команду в этой паузе.

Речь идет об Алиссоне, Фабиньо, Роберто Фирмино (все трое — «Ливерпуль»), Эдерсоне, Габриэле Жезусе (оба — «Манчестер Сити»), Фреде («Манчестер Юнайтед»), Тиагу Силве («Челси») и Рафинье («Лидс»). Решение было принято на основании обращения Бразильской конфедерации футбола (CBF) в ФИФА. При этом, в CBF не стали предъявлять претензий по поводу нападающего «Эвертона» Ришарлисона в связи с его участием в Олимпиаде в Токио.

Футболисты не смогут выступать за свои команды в матчах чемпионата Англии в эти выходные.

Вдобавок отстранение также распространится на игры 1-го тура Лиги чемпионов: во вторник, 14 сентября, защитник «Челси» Тиагу Силва должен пропустить матч с «Зенитом», а полузащитник «МЮ» Фред — встречу с «Янг Бойз».

Ранее стало известно, что ФИФА отстранила двух бразильских игроков «Зенита», Малкома и Клаудиньо из-за решения клуба из Санкт-Петербурга не отпускать их в сборную. Оба футболиста также не смогут сыграть в уик-энд в РПЛ — против «Ахмата», а затем в Лиге чемпионов с «Челси».