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Бэйл выразил уверенность в успехе Роналду в «Манчестер Юнайтед»

11:14
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Нападающий «Реала» Гарет Бэйл высказался о возвращении его бывшего партнера по команде Криштиану Роналду в «Манчестер Юнайтед».

«Уверен, что Роналду отлично справится в «Манчестер Юнайтед». Он уже доказал все в АПЛ, он знает эту лигу. Роналду добился всего в футболе, никто не сравнится с ним в плане бомбардирских умений. Я, как и все, с нетерпением жду, когда он начнет играть», — приводит Sky Sports слова Бэйла.

36-летний Роналду, выступавший за «Манчестер Юнайтед» с 2003 по 2009 год, вернулся в английский клуб из «Ювентуса» 31 августа 2021 года. Португалец выступал с Бэйлом за «Реал» с 2013 по 2018 год.

Дополнительная информация:

https://www.skysports.com/watch/video/12401463/bale-im-excited-to-see-ronaldos-impact

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Иван Торопцев все материалы автора

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