Партей вернулся к тренировкам с «Арсеналом»

Полузащитник «Арсенала» Томас Партей вернулся к тренировкам с командой, сообщает пресс-служба «канониров».

28-летний ганец начал работу в общей группе после травмы лодыжки, из-за которой футболист пропустил начало сезона-2021/22.

? @ThomasPartey22 is back!



Watch the latest training edit ahead of our return to @PremierLeague action on Saturday ?



? Arsenal Training Centre — Arsenal (@Arsenal) September 8, 2021

Партей перешел в «Арсенал» из «Атлетико» в октябре 2020 года. На его счету 3 результативных передачи в 33 матчах за лондонцев.