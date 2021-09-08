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Партей вернулся к тренировкам с «Арсеналом»

15:41
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Полузащитник «Арсенала» Томас Партей вернулся к тренировкам с командой, сообщает пресс-служба «канониров».

28-летний ганец начал работу в общей группе после травмы лодыжки, из-за которой футболист пропустил начало сезона-2021/22.

Партей перешел в «Арсенал» из «Атлетико» в октябре 2020 года. На его счету 3 результативных передачи в 33 матчах за лондонцев.

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Иван Торопцев все материалы автора

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