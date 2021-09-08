Партей вернулся к тренировкам с «Арсеналом»
15:41
Полузащитник «Арсенала» Томас Партей вернулся к тренировкам с командой, сообщает пресс-служба «канониров».
28-летний ганец начал работу в общей группе после травмы лодыжки, из-за которой футболист пропустил начало сезона-2021/22.
? @ThomasPartey22 is back!— Arsenal (@Arsenal) September 8, 2021
Watch the latest training edit ahead of our return to @PremierLeague action on Saturday ?
? Arsenal Training Centre
Партей перешел в «Арсенал» из «Атлетико» в октябре 2020 года. На его счету 3 результативных передачи в 33 матчах за лондонцев.
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