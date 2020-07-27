Фертонген и Форм покинут «Тоттенхэм»

Защитник «Тоттенхэма» Ян Фертонген в ближайшее время покинет расположение «шпор» и присоединится к другой команде в качестве свободного агента. Кроме того, команду покидает и голкипер Михел Форм.

— Грустно видеть, как эти два замечательных парня покидают клуб, — написал в Instagram защитник лондонцев Тоби Алдервейрелд. — Отличные игроки, и еще лучше люди. Мы поделились бесчисленными моментами, которые я никогда не забуду. Желаю вам всего наилучшего в ваших следующих шагах. Остаемся на связи.