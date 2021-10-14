Артета: «Арсеналу» все еще нужно подниматься в таблице. Многое можно улучшить"

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета поделился мнением о текущем положении в команде.

«Вроде бы после перерыва на матчи национальных команд все в порядке. Гранит Джака тоже неплохо восстанавливается, но его повреждение — это надолго, — приводит слова Артеты BBC Sport. — «Арсеналу» все еще нужно подниматься в таблице. Многое можно улучшить. Нам нужно быть эффективнее перед воротами соперников. Мы сможем побеждать чаще, когда найдем баланс».

После семи туров АПЛ «Арсенал» набрал 10 очков и расположился на 11-м месте в турнирной таблице.