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Артета: «Арсеналу» все еще нужно подниматься в таблице. Многое можно улучшить"

17:31
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Главный тренер «Арсенала» Микель Артета поделился мнением о текущем положении в команде.

«Вроде бы после перерыва на матчи национальных команд все в порядке. Гранит Джака тоже неплохо восстанавливается, но его повреждение — это надолго, — приводит слова Артеты BBC Sport. — «Арсеналу» все еще нужно подниматься в таблице. Многое можно улучшить. Нам нужно быть эффективнее перед воротами соперников. Мы сможем побеждать чаще, когда найдем баланс».

После семи туров АПЛ «Арсенал» набрал 10 очков и расположился на 11-м месте в турнирной таблице.

Дополнительная информация:

https://www.bbc.com/sport/live/football/58908913

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