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Фернандеш прокомментировал безвыигрышную серию «МЮ» в АПЛ

Фернандеш прокомментировал безвыигрышную серию «МЮ» в АПЛ
09:18
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Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш в своем Twitter высказался о безвыигрышной серии в АПЛ. Команда не может победить на протяжении 3-х матчей.

«Нам нужно исправиться после серии плохих результатов, стать единым целым. Именно это мы и сделаем», — написал Фернандеш.

После 8 туров «МЮ» занимает в таблице 6-е место.

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Виктория Кравченко все материалы автора

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