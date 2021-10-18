Фернандеш прокомментировал безвыигрышную серию «МЮ» в АПЛ
Фернандеш прокомментировал безвыигрышную серию «МЮ» в АПЛ
09:18
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш в своем Twitter высказался о безвыигрышной серии в АПЛ. Команда не может победить на протяжении 3-х матчей.
«Нам нужно исправиться после серии плохих результатов, стать единым целым. Именно это мы и сделаем», — написал Фернандеш.
После 8 туров «МЮ» занимает в таблице 6-е место.
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