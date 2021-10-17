«Тоттенхэм» на выезде обыграл «Ньюкасл»
«Тоттенхэм» выиграл у «Ньюкасла» (3:2) в матче восьмого тура чемпионата Англии.
В составе победителей отличились Танги Ндомбеде, Харри Кейн и Сон Хын Мин. У хозяев забил Каллум Уилсон, а Эрик Дайер поразил собственные ворота.
Матч прерывался из-за того, что болельщику хозяев стало плохо на трибунах. Позднее игра была возобновлена
Чемпионат Англии. Премьер-лига
8-й тур
«Ньюкасл» — «Тоттенхэм» — 2:3 (1:3)
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