Фердинанд высказался о проблеме расизма в футболе
Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Рио Фердинанд высказался по поводу проблемы расизма в футболе.
«Расизм — общественная проблема, вопиющий предрассудок, это больше, чем просто оскорбления в соцсетях. Это намного важнее футбола. Преклонение колена — это нечто большее, чем просто жест. Речь идет о признании реальности проблемы и требовании перемен», — цитирует Фердинанда пресс-служба «Манчестер Юнайтед».
В прошлом сезоне в адрес Фердинанда не раз поступали расистские оскорбления во время и после матчей АПЛ и сборной Англии.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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