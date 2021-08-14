Санчо остался в запасе на первый матч «Манчестер Юнайтед» в сезоне
Новичок «Манчестер Юнайтед» Джейдон Санчо остался в запасе на матч 1-го тура АПЛ против «Лидса».
21-летний англичанин перешел в «МЮ» из дортмундской «Боруссии» за 85 миллионов евро в июле 2021 года. 13 августа главный тренер «красных дьяволов» Уле Гуннар Сульшер заявлял, что Санчо необходимо набрать физическую форму и он вряд ли сможет появляться в стартовом составе в ближайшее время.
? Presenting our first line-up of the 2021/22 #PL season...— Manchester United (@ManUtd) August 14, 2021
Let's do this, Reds! ?#MUFC | #MUNLEE
Матч «Манчестер Юнайтед» — «Лидс» состоится сегодня, 14 августа. Начало встречи — в 14.30 (мск).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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