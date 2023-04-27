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Сегодня, 17:34

Фердинанд считает, что у «Манчестер Сити» есть все шансы на требл в этом сезоне

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Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд оценил шансы «Манчестер Сити» на требл.

«Я думаю, вы были бы глупы, если бы сказали, что они не смогут выиграть требл. Они могут победить во всех предстоящих матчах и доказали это тем количеством очков, которое набрали за последние пару сезонов.

Но важное противостояние будет с «Реалом». Независимо от того, в какой форме мадридцы выйдут на эту игру, мы видели их успехи в Лиге чемпионов. У них есть игроки мирового класса на всех позициях и опыт, достаточный, чтобы соответствовать этому «Манчестер Сити». Это важный матч, затем будет дерби в финале Кубка Англии. Никогда не знаешь, что там произойдет, но они будут фаворитами. Смогут ли они выиграть требл? Да, они могут», — сказал Фердинанд в эфире BT Sport.

«Манчестер Сити» претендует на победу в Лиге чемпионов, АПЛ и Кубке Англии.

«Сити» с 73 очками располагается на второй строчке в турнирной таблице чемпионата Англии. Отставание от лидера АПЛ «Арсенала» составляет 2 очка. При этом, у «горожан» есть две игры в запасе.

В финале Кубка Англии их соперником станет «Манчестер Юнайтед». Игра пройдет 3 июня на стадионе «Уэмбли».

Первый матч 1/2 финала ЛЧ между «Реалом» и «Манчестер Сити» пройдет в Мадриде 9 мая.

Рио Фердинанд
Лига чемпионов УЕФА
ФК Манчестер Сити
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Арсенал 33 23 6 4 78-38 75
2
 Ман. Сити 31 23 4 4 82-29 73
3
 Ньюкасл 31 16 11 4 54-25 59
4
 МЮ 30 18 5 7 46-37 59
5
 Астон Вилла 33 16 6 11 46-41 54
6
 Ливерпуль 32 15 8 9 61-39 53
7
 Тоттенхэм 32 16 5 11 58-51 53
8
 Брайтон 30 14 7 9 55-40 49
9
 Брентфорд 33 11 14 8 50-43 47
10
 Фулхэм 32 13 6 13 44-43 45
11
 Челси 32 10 9 13 30-35 39
12
 Кр. Пэлас 33 9 10 14 31-42 37
13
 Вулверхэмптон 33 10 7 16 29-44 37
14
 Вест Хэм 32 9 7 16 34-43 34
15
 Борнмут 32 9 6 17 31-63 33
16
 Лидс 33 7 9 17 42-63 30
17
 Нот. Форест 33 7 9 17 29-60 30
18
 Лестер 33 8 5 20 44-57 29
19
 Эвертон 32 6 10 16 24-46 28
20
 Саутгемптон 32 6 6 20 27-56 24
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32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
25.04 21:30
Вулверхэмптон – Кр. Пэлас
 2 : 0
25.04 21:45
Астон Вилла – Фулхэм
 1 : 0
25.04 22:00
Лидс – Лестер
 1 : 1
26.04 21:30
Нот. Форест – Брайтон
 3 : 1
26.04 21:45
Вест Хэм – Ливерпуль
 1 : 2
26.04 21:45
Челси – Брентфорд
 0 : 2
26.04 22:00
Ман. Сити – Арсенал
 4 : 1
27.04 21:45
Эвертон – Ньюкасл
 - : -
27.04 21:45
Саутгемптон – Борнмут
 - : -
27.04 22:15
Тоттенхэм – МЮ
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 33
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

 24
Айван Тони

Айван Тони

Брентфорд

 19
П
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 16
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 11
Леандро Троссар

Леандро Троссар

Брайтон, Арсенал

 10
И К Ж
Каземиру

Каземиру

Манчестер Юнайтед

 20 2 5
Нелсон Семеду

Нелсон Семеду

Вулверхэмптон Уондерерс

 31 1 9
Абдулай Дукуре

Абдулай Дукуре

Эвертон

 19 1 5
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