Трент запустил проект помощи с трудоустройством игрокам академий, не ставшим профессионалами

Защитник «Ливерпуля» и сборной Англии Трент Александр-Арнолд создал проект помощи с трудоустройством футболистам, которые не стали профессионалами.

Инициативой проекта является возможность предоставить карьерные возможности бывшим игрокам академии, желающим построить новую карьеру вне профессионального футбола. Партнерами выступят «Ливерпуль», Ассоциация профессиональных футболистов Англии, Red Bull и Under Armour.

«Я — один из нескольких, а не многих. Мне очень повезло, что я смог осуществить свои мечты на поле. Но у футбола есть и другая сторона, о которой не говорят так много, как следовало бы — 99 процентов игроков не удается достичь успеха. Я надеюсь, что молодым футболистам будет оказана поддержка в их будущем, каким бы ни был этот путь.

Мы представляем The After Academy («Академия «После»). Я сотрудничал с PFA (Ассоциация профессиональных футболистов), чтобы запустить инициативу, которая предоставит игрокам академии возможности для карьерного роста за пределами поля.

Я надеюсь, что молодых игроков будут поддерживать на их жизненном пути, каким бы он ни был. Страх провала слишком долго сдерживал многих молодых людей. Я хочу предложить им возможности и поддержку, дать игрокам уверенность, чтобы они могли реализовываться за пределами поля», — написал Трент в своем Twitter-аккаунте.