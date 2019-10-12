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Фабяньски перенес успешную операцию и выбыл на три месяца

17:20
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Голкипер «Вест Хэма» Лукаш Фабяньски перенес успешную операцию. У него был диагностирован разрыв мышцы бедра, сообщает Sky Sports.

34-летнему поляку потребуется около трех месяцев на восстановление.

Фабяньски перешел в «Вест Хэм» из «Суонси» в 2018 году. В текущем сезоне он провел семь матчей, пропустил восемь мячей и трижды отыграл «на ноль».

Чемпионат Англии по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр

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