Фабрегас назвал два фактора, от которых зависит будущее «Манчестер Сити»

Известный испанский полузащитник Сеск Фабрегас высказался о будущем «Манчестер Сити» в следующих сезонах.

«Думаю, теперь будущее клуба будет зависеть от двух вещей: насколько сохранится голод у команды после всех выигранных трофеев, а также, как долго останется в «Сити» Гвардиола. В последнее время он выглядел уставшим. Понятное дело, что он не уйдет в следующем сезоне, поскольку захочет выиграть еще титулы. Но будущее клуба напрямую зависит от его пребывания здесь», — передает слова Сеска Mundo Deportivo.

«Манчестер Сити» впервые выиграл Лигу чемпионов. Команда также сделала требл — АПЛ, Кубок Англии и ЛЧ.