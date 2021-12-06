Фабиан Руис летом может перейти в «Ливерпуль»

«Ливерпуль» интересуется полузащитником «Наполи» Фабианом Руисом, утверждает Fichajes.

По данным источника, руководство мерсисайдцев считает, что футболист поможет команде усилить линию полузащиты. Сам испанец готов перейти в новый клуб. Трансфер может быть оформлен летом 2022 года.

25-летний Руис играть в «Наполи» с лета 2018 года. Его контракт истекает в 2023 году. Transfermarkt оценивает игрока в 45 миллионов евро.