Фабиан Руис летом может перейти в «Ливерпуль»
10:36
«Ливерпуль» интересуется полузащитником «Наполи» Фабианом Руисом, утверждает Fichajes.
По данным источника, руководство мерсисайдцев считает, что футболист поможет команде усилить линию полузащиты. Сам испанец готов перейти в новый клуб. Трансфер может быть оформлен летом 2022 года.
25-летний Руис играть в «Наполи» с лета 2018 года. Его контракт истекает в 2023 году. Transfermarkt оценивает игрока в 45 миллионов евро.
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