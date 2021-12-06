«Эвертон» уволил спортивного директора клуба

«Эвертон» объявил об увольнении Марселя Брандса с поста спортивного директора клуба.

«Я хочу пожелать «Эвертону» успехов, — приводит слова Брандса пресс-служба клуба. — Убежден, что команда способна исправить сложившуюся ситуацию. Для меня было честью работать в этом фантастическом клубе».

После 14 туров «Эвертон» набрал 15 очков и занимает 16-е место в турнирной таблице.

Напомним, что 59-летний нидерландец работал в «Эвертоне» с 2018 года. Ранее он занимал пост спортивного директора в ПСВ и АЗ.