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«Эвертон» уволил спортивного директора клуба

10:38
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«Эвертон» объявил об увольнении Марселя Брандса с поста спортивного директора клуба.

«Я хочу пожелать «Эвертону» успехов, — приводит слова Брандса пресс-служба клуба. — Убежден, что команда способна исправить сложившуюся ситуацию. Для меня было честью работать в этом фантастическом клубе».

После 14 туров «Эвертон» набрал 15 очков и занимает 16-е место в турнирной таблице.

Напомним, что 59-летний нидерландец работал в «Эвертоне» с 2018 года. Ранее он занимал пост спортивного директора в ПСВ и АЗ.

Дополнительная информация:

https://www.theguardian.com/football/2021/dec/05/evertons-director-of-football-marcel-brands-to-leave-club-amid-fans-unrest

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Карен Саркисян все материалы автора

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