«Эвертон» уволил спортивного директора клуба
10:38
«Эвертон» объявил об увольнении Марселя Брандса с поста спортивного директора клуба.
«Я хочу пожелать «Эвертону» успехов, — приводит слова Брандса пресс-служба клуба. — Убежден, что команда способна исправить сложившуюся ситуацию. Для меня было честью работать в этом фантастическом клубе».
После 14 туров «Эвертон» набрал 15 очков и занимает 16-е место в турнирной таблице.
Напомним, что 59-летний нидерландец работал в «Эвертоне» с 2018 года. Ранее он занимал пост спортивного директора в ПСВ и АЗ.
Дополнительная информация:
https://www.theguardian.com/football/2021/dec/05/evertons-director-of-football-marcel-brands-to-leave-club-amid-fans-unrest
Читайте также
«Не хочу, чтобы мой ребенок закончил карьеру в 15 лет, как часто происходит у одного штаба». Рудковская ответила Тарасовой
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю