Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду прокомментировал победу над «Кристал Пэлас» (1:0) в матче 15-го тура чемпионата Англии.

«Шаг за шагом, мы — «Юнайтед», — написал Роналду в Instagram.

Встреча с «Кристал Пэлас» стала для Ральфа Рангника первой на посту главного тренера «Манчестер Юнайтед». Автором единственного гола в игре стал полузащитник Фред.

После 15 туров чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» набрал 24 очка и занимает шестое место в турнирной таблице. «Кристал Пэлас» с 16 очками располагается на 13-й позиции.