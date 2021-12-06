Роналду — о первой победе «Манчестера» при Рангнике: «Шаг за шагом, мы — «Юнайтед»
Роналду прокомментировал первую победу «Манчестер Юнайтед» под руководством Рангника
09:36
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду прокомментировал победу над «Кристал Пэлас» (1:0) в матче 15-го тура чемпионата Англии.
«Шаг за шагом, мы — «Юнайтед», — написал Роналду в Instagram.
Встреча с «Кристал Пэлас» стала для Ральфа Рангника первой на посту главного тренера «Манчестер Юнайтед». Автором единственного гола в игре стал полузащитник Фред.
После 15 туров чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» набрал 24 очка и занимает шестое место в турнирной таблице. «Кристал Пэлас» с 16 очками располагается на 13-й позиции.
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