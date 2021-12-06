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Роналду — о первой победе «Манчестера» при Рангнике: «Шаг за шагом, мы — «Юнайтед»

Роналду прокомментировал первую победу «Манчестер Юнайтед» под руководством Рангника
09:36
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Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду прокомментировал победу над «Кристал Пэлас» (1:0) в матче 15-го тура чемпионата Англии.

«Шаг за шагом, мы — «Юнайтед», — написал Роналду в Instagram.

Публикация от Cristiano Ronaldo (@cristiano)

Встреча с «Кристал Пэлас» стала для Ральфа Рангника первой на посту главного тренера «Манчестер Юнайтед». Автором единственного гола в игре стал полузащитник Фред.

После 15 туров чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» набрал 24 очка и занимает шестое место в турнирной таблице. «Кристал Пэлас» с 16 очками располагается на 13-й позиции.

Дополнительная информация:

https://www.instagram.com/p/CXG-Ny9gh8D/

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Карен Саркисян все материалы автора

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