Езил не согласился урезать зарплату в связи с пандемией коронавируса

Полузащитник «Арсенала» Месут Езил не согласился идти на понижение зарплаты в связи с паузой в АПЛ из-за пандемии коронавируса, сообщает Daily Mail.

Ранее лондонский клуб сообщил о добровольном урезании годовой зарплаты игроков и тренерского штаба на 12,5 процентов. 31-летний немец может пойти на отказ от части зарплаты после того, как изучит влияние пандемии коронавируса на финансовое положение клуба.

Зарплата Езила является самой большой в клубе и составляет 400 тысяч евро в неделю.

В текущем сезоне хавбек провел 21 матч во всех турнирах, в которых забил гол и сделал две результативные передачи.