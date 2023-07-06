«Эвертон» продлил контракт с 39-летним голкипером Лонерганом

«Эвертон» на официальном сайте объявил о продлении контракта с голкипером Энди Лонерганом.

Новое соглашение 39-летнего английского вратаря рассчитано до конца июня 2024 года.

Лонерган перешел в «Эвертон» летом 2021 года, но так и не провел за «ирисок» ни одного матча.

Последний раз голкипер появлялся на поле в официальном матче в декабре 2020 года. Тогда Лонерган выступал за «Сток Сити».