«Челси» объявил об уходе Сесара Аспиликуэты

«Челси» объявил об уходе капитана Сесара Аспиликуэты.

33-летний футболист выступал за лондонский клуб с лета 2012 года. Всего он провел за «синих» 508 матчей, забил 17 голов и отдал 56 результативных передач.

В сезоне-2022/23 Аспиликуэта сыграл 32 матча за «Челси» и не отличился результативными действиями.

Ранее инсайдер Фабрицио Романо сообщал, что защитник подпишет двухлетний контракт с «Атлетико».