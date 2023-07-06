Фердинанд отреагировал на переход Маунта из «Челси» в «МЮ»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд прокомментировал переход полузащитника Мэйсона Маунта из «Челси» в манкунианский клуб.

«Рад, что Маунт присоединился к «Манчестер Юнайтед». Он обладает большим талантом и хорошо впишется в команду. Считаю, что в будущем «Челси» пожалеет, что отпустил его», — написал Фердинанд в социальной сети.

Маунта перешел в «Манчестер Юнайтед» за 64 миллиона евро. Договор игрока с новым клубом рассчитан до лета 2028 года.