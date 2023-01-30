«Эвертон» предложил 40 миллионов фунтов за полузащитника «Челси» Галлахера

«Эвертон» хочет приобрести полузащитника «Челси» Конора Галлахера, сообщает журналист Фабрицио Романо.

Клуб предложил за 22-летнего хавбека 40 миллионов фунтов стерлингов. Еще 5 миллионов лондонцы могут получить в виде дополнительных бонусов.

Контракт Галлахера с «синими» рассчитан до лета 2025 года.

В нынешнем сезоне полузащитник провел в общей сложности за «Челси» 25 матчей во всех турнирах, в которых забил 1 гол и сделал 1 голевую передачу.