«Эвертон» интересуется ван де Беком

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Донни ван де Бек входит в сферу интересов «Эвертона». «Ириски» попытаются оформить трансфер игрока в зимнее трансферное окно, сообщает De Telegraaf.

Как сообщает источник, «Эвертон» может арендовать голландского футболиста в январское трансферное окно.

Контракт Ван де Бека с «МЮ» действует до 2025 года.

В текущем сезоне 24-летний футболист сыграл 3 матчах во всех соревнованиях и не отметился результативными действиями.