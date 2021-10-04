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«Эвертон» интересуется ван де Беком

21:36
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Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Донни ван де Бек входит в сферу интересов «Эвертона». «Ириски» попытаются оформить трансфер игрока в зимнее трансферное окно, сообщает De Telegraaf.

Как сообщает источник, «Эвертон» может арендовать голландского футболиста в январское трансферное окно.

Контракт Ван де Бека с «МЮ» действует до 2025 года.

В текущем сезоне 24-летний футболист сыграл 3 матчах во всех соревнованиях и не отметился результативными действиями.

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Иван Шитик все материалы автора

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