«Эвертон» интересуется ван де Беком
21:36
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Донни ван де Бек входит в сферу интересов «Эвертона». «Ириски» попытаются оформить трансфер игрока в зимнее трансферное окно, сообщает De Telegraaf.
Как сообщает источник, «Эвертон» может арендовать голландского футболиста в январское трансферное окно.
Контракт Ван де Бека с «МЮ» действует до 2025 года.
В текущем сезоне 24-летний футболист сыграл 3 матчах во всех соревнованиях и не отметился результативными действиями.
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