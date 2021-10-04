Алиссон упрекнул власти в нелогичности правил карантина
23:13
Голкипер «Ливерпуля» Алиссон высказался касательно очередной проблемы, которая возникла во время перерыва на матчи сборных. Речь идет о правилах карантина, которые были введены в английской премьер-лиге.
«Нас призывали вакцинироваться. Мы это сделали, но теперь все равно должны сидеть на карантине. В чем логика?» — задался вопросом Алиссон в интервью Sport Witness.
Напомним, что игроки, которые посетят страны из так называемого «красного списка», будут вынуждены провести 10 дней на самоизоляции.
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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид, вакцина и ограничения: главное
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