ESPN: отец Луиса Диаса будет отпущен на свободу

Армия национального освобождения собирается отпустить папу форварда «Ливерпуля» Луиса Диаса в ближайшее время, сообщает ESPN со ссылкой на представителей леворадикальной группировки.

Родителей 26-летнего игрока сборной Колумбии похитили в субботу на одной из заправочных станций Барранкаса на севере страны.

По этой причине вингер пропустил домашний матч против «Ноттингем Форест» (3:0) в 10-м туре АПЛ, который прошел 29 октября.