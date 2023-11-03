The Athletic: у тен Хага кризис в отношениях с игроками «Манчестер Юнайтед»

Игроки «Манчестер Юнайтед» выражают недовольство работой главного тренера команды Эрика тен Хага.

Как утверждает The Athletic, футболисты подвергли критике решение нидерландского специалиста заменить полузащитника Каземиро в победном матче 8-го тура АПЛ с «Брентфордом» (3:0) и оставить на скамейке запасных защитника Рафаэля Варана в игре 10-го тура с «Манчестер Сити» (0:3).

Также в команде считают, что тренер мог бы поступить иначе в ситуации с отстранением хавбека Джейдона Санчо.

Ранее игру манкунианцев в этом сезоне раскритиковал бывший футболист «Ливерпуля» и сборной Англии Джейми Каррагер.

«Манчестер Юнайтед» после 10 туров занимает 8-е место с 15 очками в чемпионате Англии-2023/24.