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Еще три матча в Англии перенесены из-за коронавируса

22:40
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Три ближайших матча «Донкастер Роверс» в английской лиге 2 перенесены из-за нескольких случаев заражения коронавирусом в клубе, сообщает Twitter футбольной лиги Англии.

Не состоятся в назначенный срок игры команды против «Флитвуд Таун», «Питерборо Юнайтед» и «Оксфорд Юнайтед». Новые даты этих матчей станут известны позднее.

Ранее по аналогичной причине были перенесены игры с участием «Моркама» и «Рочдейла». Также сегодня не состоится матч премьер-лиги «Эвертон» — «Манчестер Сити» из-за случаев заражения COVID-19 у «горожан».

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