Холанн — о победе «Сити» в АПЛ: «Всегда отдавайте все силы. Это окупается»
Нападающий «Манчестер Сити» Эрлин Холанн прокомментировал досрочную победы команды в чемпионате Англии.
«Всегда отдавайте все силы. Всегда верьте. Это окупается. Вперед, «Сити»! — написал Холанн в своем Twitter-аккаунте.
20 мая после поражения «Арсенала» от «Ноттингема» (0:1) «горожане» обеспечили себе титул АПЛ сезона-2022/23. «Манчестер Сити» выиграл чемпионат Англии в девятый раз в своей истории
В нынешнем сезоне АПЛ 22-летний Холанн забил 36 голов и отдал 7 голевых передач в 33 матчах.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ман. Сити
|35
|27
|4
|4
|92-31
|85
|
2
|Арсенал
|37
|25
|6
|6
|83-43
|81
|
3
|Ньюкасл
|36
|19
|12
|5
|67-32
|69
|
4
|МЮ
|36
|21
|6
|9
|52-41
|69
|
5
|Ливерпуль
|37
|19
|9
|9
|71-43
|66
|
6
|Брайтон
|35
|17
|7
|11
|67-49
|58
|
7
|Астон Вилла
|37
|17
|7
|13
|49-45
|58
|
8
|Тоттенхэм
|37
|17
|6
|14
|66-62
|57
|
9
|Брентфорд
|37
|14
|14
|9
|57-46
|56
|
10
|Фулхэм
|37
|15
|7
|15
|54-51
|52
|
11
|Кр. Пэлас
|37
|11
|11
|15
|39-48
|44
|
12
|Челси
|35
|11
|10
|14
|36-41
|43
|
13
|Вулверхэмптон
|37
|11
|8
|18
|31-53
|41
|
14
|Борнмут
|37
|11
|6
|20
|37-70
|39
|
15
|Вест Хэм
|36
|10
|7
|19
|38-52
|37
|
16
|Нот. Форест
|37
|9
|10
|18
|37-67
|37
|
17
|Эвертон
|37
|7
|12
|18
|33-57
|33
|
18
|Лидс
|36
|7
|10
|19
|46-71
|31
|
19
|Лестер
|36
|8
|6
|22
|49-67
|30
|
20
|Саутгемптон
|36
|6
|6
|24
|31-66
|24
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|20.05
|14:30
|
Тоттенхэм – Брентфорд
|1 : 3
|20.05
|17:00
|
Борнмут – МЮ
|0 : 1
|20.05
|17:00
|
Фулхэм – Кр. Пэлас
|2 : 2
|20.05
|17:00
|
Ливерпуль – Астон Вилла
|1 : 1
|20.05
|17:00
|
Вулверхэмптон – Эвертон
|1 : 1
|20.05
|19:30
|
Нот. Форест – Арсенал
|1 : 0
|21.05
|15:30
|
Вест Хэм – Лидс
|- : -
|21.05
|16:00
|
Брайтон – Саутгемптон
|- : -
|21.05
|18:00
|
Ман. Сити – Челси
|- : -
|22.05
|22:00
|
Ньюкасл – Лестер
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|36
|
|
Гарри Кейн
Тоттенхэм Хотспур
|28
|
|
Айван Тони
Брентфорд
|20
|П
|
|
Кевин Де Брейне
Манчестер Сити
|16
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|11
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|11
|И
|К
|Ж
|
|
Каземиру
Манчестер Юнайтед
|26
|2
|7
|
|
Нелсон Семеду
Вулверхэмптон Уондерерс
|35
|1
|11
|
|
Абдулай Дукуре
Эвертон
|24
|1
|6
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