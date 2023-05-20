Де Хеа: «Золотая перчатка» принадлежит не только мне — вся команды была сильна»
Вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа прокомментировал победу над «Борнмутом» (1:0) в матче 37-го тура АПЛ.
«Мы знали еще до приезда сюда, что победа сегодня значит очень много. Мы сыграли очень хорошо и забили отличный гол. Конечно, первые 25 минут были ключевыми, это было идеальное начало, а затем мы смогли успокоиться и играть в свой футбол. Это большая победа. Возможно, нам нужно использовать Каземиро в качестве нападающего. Какой финиш! «Золотая перчатка» принадлежит не только мне — вся команды была сильна в этом сезоне», — приводит слова Де Хеа ВВС.
Де Хеа стал обладателем «Золотой перчатки» АПЛ в сезоне-2022/23. Он провел 18 сухих матч в текущем сезоне и является единоличным лидером лиги по этому показателю.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ман. Сити
|35
|27
|4
|4
|92-31
|85
|
2
|Арсенал
|37
|25
|6
|6
|83-43
|81
|
3
|Ньюкасл
|36
|19
|12
|5
|67-32
|69
|
4
|МЮ
|36
|21
|6
|9
|52-41
|69
|
5
|Ливерпуль
|37
|19
|9
|9
|71-43
|66
|
6
|Брайтон
|35
|17
|7
|11
|67-49
|58
|
7
|Астон Вилла
|37
|17
|7
|13
|49-45
|58
|
8
|Тоттенхэм
|37
|17
|6
|14
|66-62
|57
|
9
|Брентфорд
|37
|14
|14
|9
|57-46
|56
|
10
|Фулхэм
|37
|15
|7
|15
|54-51
|52
|
11
|Кр. Пэлас
|37
|11
|11
|15
|39-48
|44
|
12
|Челси
|35
|11
|10
|14
|36-41
|43
|
13
|Вулверхэмптон
|37
|11
|8
|18
|31-53
|41
|
14
|Борнмут
|37
|11
|6
|20
|37-70
|39
|
15
|Вест Хэм
|36
|10
|7
|19
|38-52
|37
|
16
|Нот. Форест
|37
|9
|10
|18
|37-67
|37
|
17
|Эвертон
|37
|7
|12
|18
|33-57
|33
|
18
|Лидс
|36
|7
|10
|19
|46-71
|31
|
19
|Лестер
|36
|8
|6
|22
|49-67
|30
|
20
|Саутгемптон
|36
|6
|6
|24
|31-66
|24
|20.05
|14:30
|
Тоттенхэм – Брентфорд
|1 : 3
|20.05
|17:00
|
Борнмут – МЮ
|0 : 1
|20.05
|17:00
|
Фулхэм – Кр. Пэлас
|2 : 2
|20.05
|17:00
|
Ливерпуль – Астон Вилла
|1 : 1
|20.05
|17:00
|
Вулверхэмптон – Эвертон
|1 : 1
|20.05
|19:30
|
Нот. Форест – Арсенал
|1 : 0
|21.05
|15:30
|
Вест Хэм – Лидс
|- : -
|21.05
|16:00
|
Брайтон – Саутгемптон
|- : -
|21.05
|18:00
|
Ман. Сити – Челси
|- : -
|22.05
|22:00
|
Ньюкасл – Лестер
|- : -
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|36
|
|
Гарри Кейн
Тоттенхэм Хотспур
|28
|
|
Айван Тони
Брентфорд
|20
|П
|
|
Кевин Де Брейне
Манчестер Сити
|16
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|11
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|11
|И
|К
|Ж
|
|
Каземиру
Манчестер Юнайтед
|26
|2
|7
|
|
Нелсон Семеду
Вулверхэмптон Уондерерс
|35
|1
|11
|
|
Абдулай Дукуре
Эвертон
|24
|1
|6