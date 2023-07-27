Тен Хаг: «Онана еще предстоит наладить взаимопонимание с защитниками»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался об игре голкипера команды Андре Онана в товарищеской встрече с «Реалом» (0:2).

«Онана еще предстоит наладить взаимопонимание с защитниками. В эпизоде со вторым голом вы можете заметить, что мы не закрыли штангу, мы не должны играть подобным образом», — заявил тен Хаг на пресс-конференции.

Онана на 6-й минуте пропустил гол в дебютном матче за «Манчестер Юнайтед».