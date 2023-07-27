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Сегодня, 11:04

Почеттино заявил, что «Челси» необходимо сократить состав

Виталий Косик
Корреспондент
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Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино считает, что состав клуба должен быть сокращен.

«Мы должны иметь состав из 23, 24 или 25 игроков. Мне жаль некоторых футболистов, но тяжелые решения должны быть приняты, так как нам нужен сбалансированный состав», — приводит слова специалиста журналист Бен Джейкобс.

Во время летнего трансферного окна команду покинули уже 14 футболистов.

В сезоне-2022/23 «Челси» завершил сезон на 12-м месте, набрав 44 очка за 38 туров.

Маурисио Почеттино
Футбол
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