Эмерсон заявил, что с удовольствием вернется в «Челси»

Защитник Эмерсон, арендованный «Лионом» у «Челси», заявил, что будет рад вернуться в лондонский клуб и продолжить выступать за него.

«Я пока еще не успел поговорить с Томасом Тухелем. У меня есть контракт с «Челси», я играл за эту команду 3 года, у меня там есть друзья. Если я вернусь, то буду рад. «Челси» — отличное место, отличный клуб для меня. Не знаю, вернусь ли я туда, время покажет», — приводит Goal слова Эмерсона.

«Лион» арендовал Эмерсона у «Челси» в августе 2021 года. На его счету 1 гол и 2 результативных передачи в 36 матчах за французскую команду.