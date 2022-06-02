Арбитр из Шотландии Нейпайер сделал каминг-аут

Шотландский арбитр Крэйг Нейпайер сделал каминг-аут.

«Это то, с чем я, очевидно, жил долгое время. Это был трудный путь, но за последние пару лет он стал намного легче.

Я не думаю, что это в целом должно становиться новостью, но сейчас — должно, потому что нам нужно изменить ситуацию и дать людям почувствовать себя самими собой. Это должно распространиться и на футбол. На поле нет открытых ЛГБТ-футболистов, но на самом деле они там есть», — приводит слова арбитра Sky Sport.

Также судья отметил, что его вдохновил пример игрока «Блэкпула» Джейка Дэниелса.