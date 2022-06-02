Салах поделился разочарованием после поражения «Ливерпуля» в финале Лиги чемпионов

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах поделился эмоциями после поражения в финале Лиги чемпионов с «Реалом» (0:1). Ранее он заявил, что готов отдать личные награды ради переигровки последней игры турнира.

«Не представляете, как сильно мы хотели вернуть этот трофей. Но все-таки нам этого не удалось. Я не могу в достаточной мере отблагодарить фанатов за поддержку. Это был очень долгий сезон, но часть меня хочет, чтобы следующий начался уже завтра», — написал Салах в Twitter.

29-летний египтят признан лучшим игроком АПЛ завершившегося сезона по версии болельщиков и журналистов.