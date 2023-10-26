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26 октября, 06:13

Эмери оценил прогресс «Астон Виллы» за последний год

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери поделился мнением о прогрессе команды за последний год. Он признался, что доволен проделанной работой.

«Моя идея — быть требовательным к себе как тренеру. Когда 20 лет назад я начал работать тренером, моей целью всегда было учиться, совершенствоваться и становиться лучше каждый день», — цитирует Эмери официальный сайт «Астон Виллы».

В этом сезоне команда выступает в групповом этапе Лиги конференций УЕФА. В турнирной таблцие АПЛ «Астон Вилла» занимает 5-е место, набрав 19 очков в 9 турах.

ФК Астон Вилла
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Тоттенхэм 10 8 2 0 22-9 26
2
 Ман. Сити 9 7 0 2 19-7 21
3
 Арсенал 9 6 3 0 18-8 21
4
 Ливерпуль 9 6 2 1 20-9 20
5
 Астон Вилла 9 6 1 2 23-13 19
6
 Ньюкасл 9 5 1 3 24-9 16
7
 Брайтон 9 5 1 3 22-18 16
8
 МЮ 9 5 0 4 11-13 15
9
 Вест Хэм 9 4 2 3 16-16 14
10
 Челси 9 3 3 3 13-9 12
11
 Кр. Пэлас 10 3 3 4 8-13 12
12
 Вулверхэмптон 9 3 2 4 11-15 11
13
 Фулхэм 9 3 2 4 8-15 11
14
 Брентфорд 9 2 4 3 14-12 10
15
 Нот. Форест 9 2 4 3 10-12 10
16
 Эвертон 9 2 1 6 9-14 7
17
 Лутон Таун 9 1 2 6 8-17 5
18
 Бернли 9 1 1 7 7-23 4
19
 Борнмут 9 0 3 6 6-20 3
20
 Шеффилд Юн. 9 0 1 8 7-24 1
Результаты / календарь
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35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
27.10 22:00
Кр. Пэлас – Тоттенхэм
 1 : 2
28.10 14:30
Челси – Брентфорд
 - : -
28.10 17:00
Арсенал – Шеффилд Юн.
 - : -
28.10 17:00
Борнмут – Бернли
 - : -
28.10 19:30
Вулверхэмптон – Ньюкасл
 - : -
29.10 16:00
Вест Хэм – Эвертон
 - : -
29.10 17:00
Астон Вилла – Лутон Таун
 - : -
29.10 17:00
Брайтон – Фулхэм
 - : -
29.10 17:00
Ливерпуль – Нот. Форест
 - : -
29.10 18:30
МЮ – Ман. Сити
 - : -
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Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 9
Сон Хын Мин

Сон Хын Мин

Тоттенхэм Хотспур

 8
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 7
П
Педру Нету

Педру Нету

Вулверхэмптон

 6
Киран Триппьер

Киран Триппьер

Ньюкасл Юнайтед

 6
Олли Уоткинс

Олли Уоткинс

Астон Вилла

 5
И К Ж
Родри

Родри

Манчестер Сити

 7 1 3
Алексис Макаллистер

Алексис Макаллистер

Ливерпуль

 9 1 3
Кертис Джонс

Кертис Джонс

Ливерпуль

 5 1 1
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