Эмери оценил прогресс «Астон Виллы» за последний год

Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери поделился мнением о прогрессе команды за последний год. Он признался, что доволен проделанной работой.

«Моя идея — быть требовательным к себе как тренеру. Когда 20 лет назад я начал работать тренером, моей целью всегда было учиться, совершенствоваться и становиться лучше каждый день», — цитирует Эмери официальный сайт «Астон Виллы».

В этом сезоне команда выступает в групповом этапе Лиги конференций УЕФА. В турнирной таблцие АПЛ «Астон Вилла» занимает 5-е место, набрав 19 очков в 9 турах.