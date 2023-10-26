Агуэро: «У меня остались хорошие воспоминания о том, как «Сити» играл с «Юнайтед»

Экс-игрок «Манчестер Сити» Серхио Агуэро рассказал, чего ждет от предстоящего дерби с «Манчестер Юнайтед». Встреча пройдет в рамках десятого тура АПЛ. Он ожидает сложной игры.

«Дерби — это всегда особенные матчи. Мне повезло, что у меня остались хорошие воспоминания о том, как мы играли с «Юнайтед» и одержали несколько крупных побед», — цитирует Агуэро Manchester Evening News.

Встреча команд состоится в воскресенье, 29 октября.