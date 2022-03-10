Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская высказалась о возможном банкротстве «Челси»

Смородская считает, что в ситуации «Челси» и Абрамовича до банкротства клуба не дойдет

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская в разговоре с корреспондентом «СЭ» высказалась по поводу будущего «Челси» после введений санкций против его владельца Романа Абрамовича.

«До банкротства не дойдет. «Челси» — прекрасный клуб. Какой-то компромисс должен быть найден. Думаю, Абрамович продаст клуб, но не получит деньги от сделки, потому что счета будут заморожены. Это мое мнение. Посмотрим, как все будет», — сказала Смородская «СЭ».

Ранее стало известно, что правительство Великобритании ввело санкции против владельца «Челси» Романа Абрамовича. Бизнесмену запрещен въезд в Великобританию, его активы в стране заморожены. До введения санкций Абрамович передал управление «Челси» попечителям благотворительного фонда.

«Челси» с 53 очками занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Англии.