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Гвардиола: «Силва никогда не выиграет «Золотой мяч». Для этого нужно не просто побеждать, но и забивать»

Гвардиола считает, что Силва никогда не выиграет «Золотой мяч»
Карен Саркисян
Корреспондент

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола объяснил, почему полузащитник команды Бернарду Силва не сможет выиграть «Золотой мяч».

«Я не знаю, является ли Силва лучшим игроком в мире, — приводит слова Гвардиолы Sky Sports. — Но в целом мне все равно. Потому что я вижу, насколько Бернарду хороший парень. Работать с ним одно удовольствие. В нападении и в защите он может делать все. Но Силва никогда не выиграет «Золотой мяч». Для этого нужно не просто побеждать, но и забивать. А у него нет такого качества».

В нынешнем сезоне 27-летний португалец забил 10 мячей и отдал 4 результативные передачи в 37 матчах за «Манчестер Сити». Его контракт с английским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

Источник: https://www.skysports.com/football/news/11679/12562172/bernardo-silvas-brilliance-explained-by-pep-guardiola-but-dont-expect-man-city-midfielder-to-win-the-ballon-dor
Бернарду Силва
Хосеп Гвардиола
Футбол
ФК Манчестер Сити
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