Гвардиола: «Силва никогда не выиграет «Золотой мяч». Для этого нужно не просто побеждать, но и забивать»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола объяснил, почему полузащитник команды Бернарду Силва не сможет выиграть «Золотой мяч».

«Я не знаю, является ли Силва лучшим игроком в мире, — приводит слова Гвардиолы Sky Sports. — Но в целом мне все равно. Потому что я вижу, насколько Бернарду хороший парень. Работать с ним одно удовольствие. В нападении и в защите он может делать все. Но Силва никогда не выиграет «Золотой мяч». Для этого нужно не просто побеждать, но и забивать. А у него нет такого качества».

В нынешнем сезоне 27-летний португалец забил 10 мячей и отдал 4 результативные передачи в 37 матчах за «Манчестер Сити». Его контракт с английским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.