Великобритания ввела санкции против Романа Абрамовича

Российский бизнесмен Роман Абрамович попал под санкции правительства Великобритании, сообщает ТАСС со ссылкой на документ, опубликованный Министерством иностранных дел Королевства.

55-летний Абрамович — владелец лондонского футбольного клуба «Челси».

2 марта Абрамович объявил, что продает «Челси». В связи с тем, что британское правительство ввело против него санкции, активы бизнесмена в стране заморожены, что может существенно усложнить для него продажу клуба. При этом «Челси» получил специальную лицензию на продолжение деятельности.

Помимо заморозки активов, Абрамовичу запрещен въезд на территорию Соединенного Королевства и совершать сделки с британскими физическими и юридическими лицами.

Абрамович приобрел «Челси» в 2003 году. Стоимость клуба оценивается в сумму около 3 миллиардов фунтов.