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Сегодня, 12:29

Великобритания ввела санкции против Романа Абрамовича

Иван Торопцев
Корреспондент
Роман Абрамович.
Фото Global Look Press

Российский бизнесмен Роман Абрамович попал под санкции правительства Великобритании, сообщает ТАСС со ссылкой на документ, опубликованный Министерством иностранных дел Королевства.

55-летний Абрамович — владелец лондонского футбольного клуба «Челси».

2 марта Абрамович объявил, что продает «Челси». В связи с тем, что британское правительство ввело против него санкции, активы бизнесмена в стране заморожены, что может существенно усложнить для него продажу клуба. При этом «Челси» получил специальную лицензию на продолжение деятельности.

Помимо заморозки активов, Абрамовичу запрещен въезд на территорию Соединенного Королевства и совершать сделки с британскими физическими и юридическими лицами.

Абрамович приобрел «Челси» в 2003 году. Стоимость клуба оценивается в сумму около 3 миллиардов фунтов.

Источник: https://tass.ru/ekonomika/14021099
Футбол
ФК Челси
Роман Абрамович
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 Арсенал 25 15 3 7 41-29 48
5
 МЮ 28 13 8 7 45-38 47
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 Вест Хэм 28 13 6 9 46-35 45
8
 Вулверхэмптон 27 12 4 11 24-23 40
9
 Саутгемптон 27 8 11 8 34-41 35
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 Бернли 26 3 12 11 22-36 21
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 Уотфорд 27 5 4 18 27-50 19
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 1 : 0
11.12 18:00
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 3 : 2
11.12 20:30
Норвич – МЮ
 0 : 1
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Бернли – Вест Хэм
 0 : 0
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12.12 19:30
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Мохамед Салах

Ливерпуль

 19
Диогу Жота

Диогу Жота

Ливерпуль

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Садио Мане

Садио Мане

Ливерпуль

 12
П
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 9
Трент Александр-Арнолд

Трент Александр-Арнолд

Ливерпуль

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Рис Джеймс

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 6
И К Ж
Эзри Конса

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 22 1 3
Гранит Джака

Гранит Джака

Арсенал

 14 1 5
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 15 1 5
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