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Сегодня, 13:11

Великобритания выдала «Челси» лицензию на продолжение деятельности

Иван Торопцев
Корреспондент
Футболисты «Челси».
Фото Reuters

Великобритания выдала футбольному лондонскому «Челси» лицензию на продолжение деятельности, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение британского Министерства иностранных дел.

Ранее стало известно, что правительство Великобритании ввело санкции против владельца «Челси» Романа Абрамовича. Бизнесмену запрещен въезд в Великобританию, его активы в стране заморожены. До введения санкций Абрамович передал управление «Челси» попечителям благотворительного фонда.

«Учитывая значительное влияние, которое сегодняшние санкции окажут на футбольный клуб «Челси», и потенциальные последствия этого, правительство сегодня утром опубликовало лицензию, которая разрешает продолжать ряд мероприятий, связанных с футболом, в «Челси».

Это включает в себя разрешение клубу продолжать проводить матчи и осуществлять другие виды деятельности, связанные с футболом, что, в свою очередь, защитит премьер-лигу, футбольную пирамиду в целом, преданных болельщиков и другие клубы», — приводит РИА «Новости» текст заявления британского МИД.

Отмечается, что лицензия разрешает только определенные действия, чтобы гарантировать, что сам Абрамович не может обойти санкции Великобритании. Соблюдение лицензии будет постоянно проверяться.

«Челси» сохранит возможность проводить матчи, клуб может выплачивать зарплату всем своим сотрудникам, включая футболистов и тренеров. При этом «Челси» не сможет продавать билеты на матчи: игры смогут посещать лишь владельцы абонементов и те, кто купил билеты заранее.

Источник: https://rsport.ria.ru/20220310/chelsi-1777440710.html
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2
 Ливерпуль 27 19 6 2 71-20 63
3
 Челси 26 15 8 3 53-18 53
4
 Арсенал 25 15 3 7 41-29 48
5
 МЮ 28 13 8 7 45-38 47
6
 Тоттенхэм 26 14 3 9 40-32 45
7
 Вест Хэм 28 13 6 9 46-35 45
8
 Вулверхэмптон 27 12 4 11 24-23 40
9
 Саутгемптон 27 8 11 8 34-41 35
10
 Астон Вилла 26 10 3 13 37-37 33
11
 Лестер 25 9 6 10 40-43 33
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 Кр. Пэлас 28 7 12 9 39-38 33
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 Брайтон 27 7 12 8 26-32 33
14
 Ньюкасл 26 6 10 10 30-46 28
15
 Брентфорд 28 7 6 15 30-45 27
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 Лидс 27 5 8 14 29-61 23
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 Эвертон 25 6 4 15 28-46 22
18
 Бернли 26 3 12 11 22-36 21
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 Уотфорд 27 5 4 18 27-50 19
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Брентфорд – Уотфорд
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11.12 15:30
Ман. Сити – Вулверхэмптон
 1 : 0
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Арсенал – Саутгемптон
 3 : 0
11.12 18:00
Ливерпуль – Астон Вилла
 1 : 0
11.12 18:00
Челси – Лидс
 3 : 2
11.12 20:30
Норвич – МЮ
 0 : 1
12.12 17:00
Бернли – Вест Хэм
 0 : 0
12.12 17:00
Лестер – Ньюкасл
 4 : 0
12.12 19:30
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16.03 22:30
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Садио Мане

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Трент Александр-Арнолд

Ливерпуль

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